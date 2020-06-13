В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1534 человека

За прошедшие сутки в Москве после коронавируса выздоровели более 1,5 тыс. человек, при этом общее число вылечившихся составило более 119 тыс. Об этом в субботу, 13 июня, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 534 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119 558 человек», ― рассказала она журналистам.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений. Он будет проходить в несколько шагов. С 9 июня в городе отменяются домашний режим, график прогулок и пропуска. К работе приступают ряд предприятий сферы услуг, том числе парикмахерские и ветеринарные клиники. Также снимаются ограничения на оказание услуг каршеринга.

С 16 июня стоматологические клиники города возобновят плановый прием пациентов, заработают библиотеки, риелторские конторы и службы проката, откроются летние веранды ресторанов. С 23 июня планируется открытие спортивной индустрии — фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, а также полностью возобновят работу стационарные заведения общепита. При этом обязательный масочно-перчаточный режим в столице сохраняется.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 12 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 511 423 человек, умерли 6 715 пациентов, выздоровели ― 269 370.

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