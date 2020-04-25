В Москве зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

25 апреля 2020     18
В Москве зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

В Москве за сутки умер 41 пациент с COVID-19, сообщил в пятницу, 24 апреля, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что среди скончавшихся пациенты от 34 до 92 лет, у большинства из них были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз и сахарный диабет.

Накануне число погибших от COVID-19 в столице за сутки составило 37 человек.Общее число умерших в столице возросло до 366, напоминает «Газета.Ру».

За последние сутки в Москве выявлено 2957 случаев заражения. Вместе с тем еще 257 пациентов выздоровели и общее количество вылечившихся уже достигло 2735.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что на данный момент летальность от коронавируса в Москве составляет 1%.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Москва располагает резервом по открытию коек для больных коронавирусом.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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