В МВД призвали москвичей не участвовать в публичных акциях в период карантина

29 мая 2020     13
В МВД призвали москвичей не участвовать в публичных акциях в период карантина

Столичные полицейские предупредили горожан об ответственности за участие в несанкционированных акциях и проведение публичных мероприятий в период повышенной готовности. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Напомнить об этом стражи порядка решили после того, как заметили появляющиеся в Интернете призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы.

Проведение любых акций подобного формата, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта 2020 года, объясняющего порядок режима повышенной готовности, запрещено.

«Данное правонарушение предусматривает административную ответственность в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы. Нарушение указанных норм законодательства, в зависимости от части статей, влечет за собой наложение штрафа, обязательные работы или административный арест», — отметили в ведомстве.

Правоохранители попросили жителей столицы воздержаться от участия в данных мероприятиях.

27 мая Собянин объявил о переходе Москвы к следующему этапу снятия ограничений. В городе с 1 июня возобновится непродовольственная торговля и работа части предприятий бытового обслуживания. Также горожанам разрешат прогулки по графику.

При этом режим самоизоляции продлевается в городе до 14 июня. Обязательный масочный и перчаточный режимы по-прежнему должны соблюдаться в общественных местах и транспорте.

По данным портала стопкоронавирус.рф на сегодняшний день в городе зарегистрировано 175 829подтвержденных случаев COVID-19, умерли 2 330 человек , выздоровели 74 725 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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