В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с нестандартным оружием

На территории национального парка «Земля леопарда» госинспекторы задержали браконьера с оригинальным оружием, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Нарушитель хотел расположиться на солевой площадке, однако к этому времени за ним уже следили инспекторы.

При задержании охотник не стал сопротивляться и признался, что пришел на территорию нацпарка для отстрела животных. Однако самым интересным в этом деле оказалось оружие браконьера.

Винтовку Мосина мужчина оснастили стволом от пулемета армейского образца и оптическим прицелом.

Материалы были переданы сотрудникам полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 мая сотрудники транспортной полиции в Анапе пресекли незаконный вылов черноморской камбалы. 60-летний местный житель добывал рыбу в районе поселка Большой Утриш в запрещенной для вылова зоне Анапская Банка. Для этого он использовал одностенную сеть длиной около 700 м, а передвигался на катере.