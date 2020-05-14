В нарядах Кейт Миддлтон разглядели тайное послание борющимся с вирусом врачам

14 мая 2020     12
В нарядах Кейт Миддлтон разглядели тайное послание борющимся с вирусом врачам

Поклонница герцогини Кембриджской Кэтрин обратила внимание на наряды, которые последняя надевала на онлайн-встречи во время пандемии коронавируса, и рассказала об их значении в соцсетях. На публикацию обратили внимание журналисты Daily Mail.

38-летняя жена принца Уильяма провела несколько виртуальных конференций на платформе Zoom в апреле и мае. Она поговорила с акушерами, врачами, специалистами в сфере медицины и работниками благотворительных организаций.

По словам фанатки, Миддлтон появилась в нарядах каждого цвета радуги, чтобы выразить поддержку медицинским работникам, чья работа непосредственно связана с борьбой с пандемией коронавируса. Отмечается, что радуга стала символом надежды во время всеобщего режима изоляции.

Фото опубликовано @cambridgemums

Так, например, герцогиня выбирала для видеозвонков платье Joseph Altuzarra цвета индиго и красный наряд марки L.K. Bennett. Ее также замечали в голубом джемпере, желтом шелковом платье Raey и оранжевом топе из масс-маркета Zara. Помимо этого, она обращалась к жителями Великобритании в зеленом кардигане Really Wild и фиолетовом платье бренда Ghost.

В апреле Кейт Миддлтон заметили в дешевом образе на видеовстрече и разглядели в нем тайное послание. По информации издания Daily Mail, герцогиня появилась в блузке Zara за 29 фунтов стерлингов (2755 рублей). Журналисты заметили, чтожелтый цвет символизирует счастье и оптимизм, и предположили, что она выбрала данную вещь, чтобы выразить свою поддержку семьям.

Источник: Лента.Ру

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В нарядах Кейт Миддлтон разглядели тайное послание борющимся с вирусом врачам
В нарядах Кейт Миддлтон разглядели тайное послание борющимся с вирусом врачам

Поклонница герцогини Кембриджской Кэтрин обратила внимание на наряды, которые последняя надевала на онлайн-встречи во время пандемии коронавируса, и рассказала об …



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