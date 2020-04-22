В наряде Меган Маркл на интервью после отказа от титула увидели тайный смысл

22 апреля 2020     19
В наряде Меган Маркл на интервью после отказа от титула увидели тайный смысл

Журналисты Daily Mail разглядели в наряде жены принца Гарри Меган Маркл тайный смысл. Свои наблюдения они описали в материале на сайте издания.

Эксперты моды проанализировали образ герцогини Сассекской во время ее первого интервью для передачи Good Morning America после отказа от королевских привилегий. Они пришли к выводу, что выбранный ею наряд и аксессуары связаны с благотворительными организациями и интересами ее семьи.

Так, для публичного появления Маркл выбрала белую рубашку из коллекции одежды, созданной ею самой совместно с брендом Jigsaw и марками Marks&Spencer и John Lewis. Средства от продажи вещей из этой линейки направляются в благотворительную организацию Smart Works.

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00:06 — 5 марта 2019

Кроме того, герцогиня надела два золотых кулона экологичного бренда Suetables с изображением знаков зодиака ее мужа принца Гарри и сына Арчи за 60 и 122 фунтов стерлингов (5689 и 11 565 рублей) соответственно.

По мнению стилистки Сьюзи Хэслер (Susie Hasler), выбранные Маркл вещи — это сознательный, намеренный уход от консервативных королевских нарядов после отказа от титула. «Строгим образом она показала свою силу и ответственность за свои действия», — заключила эксперт.

В марте работники того же издания также обнаружили в украшениях Меган Маркл тайные знаки. По словам журналистов, она выбрала серьги из переработанного серебра марки V by Laura Vann, продемонстрировав тем самым свой интерес к проблемам экологии. Герцогиня также показала свою независимость, появившись в золотых серьгах-кольцах бренда Roxanne First, который борется за права женщин во всем мире.

Источник: Лента.Ру

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