В НАТО заверили вы отсутствии влияния пандемии на операции альянса

14 мая 2020     6
В НАТО заверили вы отсутствии влияния пандемии на операции альянса

Пандемия коронавируса не повлияла на операции Североатлантического альянса (НАТО) в том числе в Афганистане и Прибалтике. Об этом в четверг, 14 мая, заявил глава Военного комитета альянса Стюарт Пич.

«Пандемия не влияет на ключевые операции НАТО, включая размещение многонациональных батальонных групп в Восточной Европе, миссию воздушного патрулирования в странах Балтии, миссии в Афганистане и Косове», ― отметил он в ходе видеобрифинга по итогам онлайн-сессии Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов стран-членов.

Ранее в этот день Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы к международному расследованию обстоятельств появления и распространения коронавируса в Китае.

Он отметил, что КНР быстро развивается в экономической, технологической и военной сферах. Поэтому альянсу нужно понять, как это развитие влияет на безопасность в мире. В НАТО осознают, что расклад сил в мире меняется и поэтому важно выстроить конструктивные отношения с Пекином.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 14 мая, на планете зарегистрировано свыше 4,48 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 300 тыс. человек, вылечились — 1,68 млн.

Источник: Газета Известия

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