В Непале одобрили включение в состав страны спорных с Индией земель

Палата представителей парламента Непала в субботу, 13 июня, утвердила новую карту страны, которая включает территории, являющиеся предметом спора с Индией. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам спикера палаты Агни Сапкоту, новую карту одобрили 258 из 275 законодателей, что превышает необходимое большинство (две трети). Проголосовавших против не было. Чтобы решение вступило в силу, оно должно быть одобрено верхней палатой парламента Непала и утверждено президентом страны Бидхья Деви Бхандари.

В ответ официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава назвал действия нижней палаты непальского парламента необоснованными.

«Эти искусственные претензии [на территории] не основаны на исторических фактах или свидетельствах и не являются обоснованными. Это также противоречит нашей текущей позиции — вести переговоры по нерешенным пограничным вопросам», — цитирует дипломата Hindustan Times.

Новая редакция карты включает районы Липулех, Калапани и Лимпиядхура, относящиеся сейчас к индийскому штату Уттаракханд. Пересмотренную карту в Непале опубликовали еще в мае. Поводом послужило открытие Индией дороги, которая соединяет штат Уттаракханд с Липулехом и проходит через территорию Непала. Индия данные обвинения отвергает, утверждая, что дорога полностью пролегает по ее землям.