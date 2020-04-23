В Нидерландах разрешили эвтаназию в случаях прогрессирующей деменции

23 апреля 2020     11
В Нидерландах разрешили эвтаназию в случаях прогрессирующей деменции

Верховный суд Нидерландов во вторник постановил, что врачи могут проводить эвтаназию у пациентов с прогрессирующей деменцией, если пациент ранее сделал письменное заявление. Об этом сообщает агентство Associted Press.

Постановление суда закрепляет в законодательстве практику, которая уже осуществлялась в стране. По закону эвтаназия возможна в случае невыносимых страданий пациента и при условии, что он составил соответствующее заявление с указанием, при каких условиях процедура должна быть проведена. Врачу достаточно проконсультироваться с одним независимым экспертом перед исполнением воли пациента, но в случае деменции Верховный суд предписывает получать заключение двух специалистов.

В прошлом году судом был оправдан врач, который в 2016 году провел процедуру эвтаназии для 74-летней женщины. Прокуроры настаивали на том, что умершая могла изменить свое решение с того момента, как она изложила свою волю на бумаге.

Верховный суд подчеркивает, что оправдательный приговор для врача соответствует закону.

«Суд постановил, что врач действовал с должной осторожностью и поэтому не подлежал наказанию», — сказал судья Верховного Суда Виллем ван Шендель.

Случаи эвтаназии среди людей с прогрессирующей деменцией в Нидерландах крайне редки; на момент проведения прошлогоднего судебного разбирательства было зарегистрировано менее 20 случаев с момента легализации этой процедуры в 2002 году.

В ноябре 2019 парламент Новой Зеландии принял законопроект, разрешающий эвтаназию. Дискуссии на данную тему длились в парламенте два года. За проголосовали 70 человек, против — 50.

Согласно условиям документа, на эвтаназию могут претендовать только тяжело больные люди, которым в соответствии с диагнозом врачей осталось жить менее шести месяцев.

Для вступления закона в силу необходимо согласие народа на референдуме, который запланирован на 2020 год.

Источник: Газета Известия

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