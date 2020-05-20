В Нидерландах с 1 июня заработают рестораны, бары, театры и кинотеатры

20 мая 2020     12
В Нидерландах с 1 июня заработают рестораны, бары, театры и кинотеатры

В Нидерландах с 1 июня к работе вернутся рестораны, бары, театры, кинотеатры и музеи в рамках ослабления ограничительных мер, которые действовали в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 19 мая, на пресс-конференции рассказал премьер-министр страны Марк Рютте.

По словам чиновника, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 и госпитализации неуклонно снижается, поэтому в стране продолжится ослабление ограничительных мер, пишет ТАСС.

«Однако мы должны продолжать соблюдать правила, потому что знаем, что вирус может начать быстро распространяться вновь», — добавил министр.

Рютте отметил, что основные рекомендации для жителей страны останутся в силе: так, людям нужно будет сохранять социальную дистанцию в 1,5 м друг от друга, регулярно мыть руки, по возможности работать удалено и оставаться дома при наличии симптомов коронавируса, пишет НСН.

Вместе с тем, с 1 июня в стране откроются бары, кафе, рестораны, но при условии, что в помещении будут находиться не больше 30 человек, за исключением персонала заведения, а люди будут находиться на расстоянии 1,5 друг от друга, кроме членов одной семьи. На террасах разрешат размещать неограниченное число посетителей, но при соблюдении указанной социальной дистанции. Бронирование будет являться обязательным.

Кроме того, с 8 июня по графику будут работать начальные школы, со 2 июня откроются средние школы, все ученики должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 м. колледжи и вузы возобновят работу с 15 июня при соблюдении того же условия.

Театры, кинотеатры и концертные залы смогут возобновить работу при условии, если в помещении будет находиться не больше 30 посетителей при соблюдении дистанции в 1,5 м. музеи сами смогут определять максимальное число посетителей для соблюдения требуемой социальной дистанции. По обычному графику заработает и общественный транспорт, но все пассажиры обязаны будут носить маски, сообщает REGNUM.

22 апреля сообщалось, что в Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября. Ограничения, в частности, касаются крупных летних музыкальных фестивалей, а также спортивных соревнований.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах выявили 27 февраля. Первый пациент скончался от заболевания, вызванного коронавирусом, 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен более чем у 44,2 тыс. человек, умерли более 5,7 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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