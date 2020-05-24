В Нидерландах за сутки выявили более 170 случаев коронавируса

24 мая 2020     9
В Нидерландах за сутки выявили более 170 случаев коронавируса

В Нидерландах за прошедшие сутки выявили 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает Национальный институт здравоохранения страны.

При этом за последние 24 часа в стране умерли от COVID-19 11 человек, были госпитализированы 13 пациентов.

В настоящий момент в Нидерландах зарегистрировано 45 246 случаев заражения коронавирусом, при этом 11 672 были госпитализированы, а еще 5822 скончались от болезни.

Как стало известно ранее, в стране с 1 июня к работе вернутся рестораны, бары, театры, кинотеатры и музеи в рамках ослабления ограничительных мер, которые действовали в связи с пандемией коронавируса.

По словам премьер-министра королевства Марка Рютте, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 и госпитализации неуклонно снижается, поэтому в Нидерландах продолжится ослабление ограничительных мер.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 24 мая, на планете зарегистрировано свыше 5,4 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 344 тыс. человек, вылечились — 2,2 млн.

Источник: Газета Известия

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