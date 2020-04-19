В Нигерии боевики напали на несколько деревень и убили 47 человек

В Нигерии боевики напали на несколько деревень в штате Кацина на севере страны и убили 47 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Бандиты с автоматами совершили нападение утром в субботу, 18 апреля. В этот район были направлены подразделения полиции для расследования произошедшего.

На севере и северо-востоке Нигерии действуют многочисленные преступные группировки, которые похищают людей, а также занимаются грабежами. Также на территории страны борются с исламистскими террористическими формированиями.

В марте почти 50 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных групп на шесть деревень в штате Кадуна в Нигерии. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.