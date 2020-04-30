В Нижегородской области разрешили пробежки в 300 метрах от дома

30 апреля 2020     5
В Нижегородской области разрешили пробежки в 300 метрах от дома

Жителям Нижегородской области разрешили пробежки и занятия физкультурой на улице на расстоянии не более 300 метров от дома. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 30 апреля.

При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и ограничить выход на улицу одним часом в день.

«Все мы понимаем: сидеть дома и никуда не выходить трудно. Поэтому в указ внесены изменения, касающиеся прогулок и пробежек. Нижегородцы могут выходить на улицу погулять или потренироваться на расстоянии не далее 300 метров от дома при условии, что на портале «Карта жителя» будет оформлена соответствующая заявка», — заявил губернатор области Глеб Никитин.

Кроме того, изменения регламентируют частоту посещений родственников, которые находятся на самоизоляции, выход в аптеку или магазин. Сделать это можно не чаще одного раза в день.

По словам Никитина, жесткое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и самоизоляции смогут предотвратить распространение инфекции.

«Наша задача — как можно быстрее пройти период роста заболеваемости. Поэтому о безопасности сейчас должен думать каждый», — заключил Никитин.

По данным регионального опершатаба на 29 апреля, в Нижегородской области зафиксировано 1794 случая заболевания.

24 апреля сообщалось, что Нижний Новгород занял второе место среди городов России с самым высоким индексом самоизоляции. На первом месте оказалась Москва.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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