В Нижнем Новгороде осудили на 10 лет убившего главу реготделения РВИО мужчину

20 мая 2020     11
В Нижнем Новгороде осудили на 10 лет убившего главу реготделения РВИО мужчину

Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил убийцу руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олега Казаринова к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области в среду, 20 мая.

Преступник был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Кроме того, суд постановил взыскать с него 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда потерпевшей стороне.

«Советским районным судом г. Н. Новгорода 20 мая 2020 года постановлен приговор <…> и преступнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что 12 июля 2019 года осужденный принимал участие в подготовке к фестивалю «Щит и меч» по военно-исторической реконструкции, которая проходила в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский хутор».

Во время общения с Казариновым, с которым он не был знаком ранее, преступник нанес мужчине удар ножом из чувств «личной неприязни». Ранение оказалось смертельным, и Казаринов скончался. Отмечается, что на момент совершения преступления злоумышленник был пьян.

Накануне полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.

Источник: Газета Известия

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