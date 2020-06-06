В Норильске на месте разлива топлива собрали 890 т нефтеводяной смеси

На месте разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске извлечено 890 т нефтеводяной смеси. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил генеральный директор «Норильско-Таймырской энергетической компании» Сергей Липин.

В настоящий момент специалистам уже удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Загрязненный грунт спасатели вывозят во временное хранилище.

«Сегодня у нас три рубежа. Мы продолжаем сбор и замещение зараженного нефтепродукта с территории, прилегающей к ТЭЦ-3. Мы абсорбируем береговую зону, третий рубеж — это река Амбарная. Сегодня в ликвидации последствий аварии задействованы 393 сотрудника компании, извлечено 890 тонн нефтеводяной смеси», — приводит ТАСС слова Липина.

Всего к ликвидации привлекли около 500 человек и более 70 единиц техники. Кроме того, на месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, который обладает опытом ликвидации 50 разливов нефтепродктов в разных частях мира.

Ранее в этот же день стало известно, что активная фаза операции займет около двух недель. Нефтепродукты будут извлекать точечным образом с небольших площадей.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Всего разлилось порядка 20 тыс. т нефтепродуктов, которые попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

Президент России Владимир Путин провел совещание по ЧП в Норильске 3 июня и принял решение объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне ЧП.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов позже рассказал, что разгерметизация резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Норильске произошла из-за просадки грунта.

В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет. ПАО «Норильский никель» сообщило, что полностью и за свой счет профинансирует все восстановительные работы.