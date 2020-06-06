В Норильске на месте разлива топлива собрали более 700 тонн нефтяной смеси

6 июня 2020     7
В Норильске на месте разлива топлива собрали более 700 тонн нефтяной смеси

Более 700 тонн водонефтяной смеси собрано на месте разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Об этом сообщил в субботу, 6 июня, первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«В целом по нарастающей собрано более 700 тонн водно-нефтяной смеси. Абсорбирована территория на площади 14,6 тысячи кв м. Это береговая зона. Потрачено пять тонн сорбента. Завезено достаточное количество емкостей, порядка восьми тысяч кубов. Этого хватит для работы на неделю», — приводит его слова «РИА Новости».

Чуприян также сказал, что активная фаза операции по ликвидации последствий ЧП в Норильске займет около 14 дней.

3 июня президент России Владимир Путин провел совещание по ЧП в Норильске. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что узнал о происшествии на ТЭЦ-3 из социальных сетей.

В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что компания «Норникель» сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия. При этом власти Норильска были уведомлены о ЧП в день происшествия.

Глава государства потребовал незамедлительно проработать вопросы ликвидации последствий разлива топлива, а также заявил о согласии объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне ЧП.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

ВВС США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска
ВВС США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска

Военно-воздушные силы (ВВС) США решили провести в июле 2021 года эксперимент, в котором в условиях воздушного боя сразятся пилотируемый истребитель …


Девушка-боец MMA предстала перед фанатами в кимоно на голое тело
Девушка-боец MMA предстала перед фанатами в кимоно на голое тело

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Алиша Заппителла предстала перед фанатами в куртке от кимоно, надетой на голое тело. Снимок спортсменка …


Путин поручил разработать курсы по генетике для школьников
Путин поручил разработать курсы по генетике для школьников

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы по генетике. Они будут предназначены для школьников, передает РИА Новости. Правительство …


Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ
Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ

Президент России Владимир Путин поручил разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ. Об этом говорится в документе, …


В Норильске на месте разлива топлива собрали более 700 тонн нефтяной смеси
В Норильске на месте разлива топлива собрали более 700 тонн нефтяной смеси

Более 700 тонн водонефтяной смеси собрано на месте разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Об этом сообщил в субботу, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты