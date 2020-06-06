В Норильске на месте разлива топлива собрали более 700 тонн нефтяной смеси

Более 700 тонн водонефтяной смеси собрано на месте разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Об этом сообщил в субботу, 6 июня, первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«В целом по нарастающей собрано более 700 тонн водно-нефтяной смеси. Абсорбирована территория на площади 14,6 тысячи кв м. Это береговая зона. Потрачено пять тонн сорбента. Завезено достаточное количество емкостей, порядка восьми тысяч кубов. Этого хватит для работы на неделю», — приводит его слова «РИА Новости».

Чуприян также сказал, что активная фаза операции по ликвидации последствий ЧП в Норильске займет около 14 дней.

3 июня президент России Владимир Путин провел совещание по ЧП в Норильске. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что узнал о происшествии на ТЭЦ-3 из социальных сетей.

В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что компания «Норникель» сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия. При этом власти Норильска были уведомлены о ЧП в день происшествия.

Глава государства потребовал незамедлительно проработать вопросы ликвидации последствий разлива топлива, а также заявил о согласии объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне ЧП.