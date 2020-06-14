В Норильске за сутки собрали 3,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси

В Норильске на месте разлива топлива за последние сутки собрано более 3,8 тыс.кубометров топливно-водяной смеси, общее количество собранной жидкости достигло 25,7 тыс. кубометров. Об этом в субботу, 13 июня, заявили в оперштабе по ликвидации ЧС.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 3 тыс. 879 куб. м (всего 25 тыс. 798 куб. м), в том числе: с акватории реки Амбарная 3 тыс. 92 куб. м (всего 21 тыс. 276 куб. м)», — цитирует заявление ТАСС.

В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено около 9,9 тыс. тонн загрязненного грунта, за все время ликвидации — почти 65,6 тыс. тонн. Кроме того, к сегодняшнему дню сорбентом обработано до 59,1 тыс. квадратных метров прилегающей территории, из них около 6,8 тыс. за последние сутки.

При этом количество занятых в ликвидации аварии увеличено до 743 человек и 301 единицы техники.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, и оно вылилось на технологическую дорогу, а позже попало в реки.

Позже президент России Владимир Путин распорядился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне ЧП. ПАО «Норильский никель» сообщило, что полностью профинансирует восстановительные работы.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство