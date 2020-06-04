В «новой Москве» вырос объем строительства частных домов

Объем строительства частных жилых домов на территории «новой Москвы» за пять месяцев 2020 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 4 июня сообщил ТАСС со ссылкой на департамент развития новых территорий Москвы.

«За пять месяцев <…> 150 тыс. кв. м индивидуального жилья построено и введено в эксплуатацию в ТиНАО. <…> Это почти в полтора раза превышает показатель 2019 года за аналогичный период. В прошлом году за пять месяцев было введено 110 тыс. кв. м индивидуального жилья», — рассказал глава департамента Владимир Жидкин.

Он отметил, что значительная часть территории Новой Москвы пользуется большой популярностью и спросом. При этом несмотря на то, что «более половины территории» ТиНАО — это леса, там активно развивается дорожно-транспортная и социальная инфраструктура, что привлекает много людей.

Ранее стало известно, что к 27 мая в Москве возобновили работу более 1 тыс. строительных площадок и свыше 700 основных промышленных предприятий.