В «новой Москве» вырос объем строительства частных домов

4 июня 2020     8
В «новой Москве» вырос объем строительства частных домов

Объем строительства частных жилых домов на территории «новой Москвы» за пять месяцев 2020 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 4 июня сообщил ТАСС со ссылкой на департамент развития новых территорий Москвы.

«За пять месяцев <…> 150 тыс. кв. м индивидуального жилья построено и введено в эксплуатацию в ТиНАО. <…> Это почти в полтора раза превышает показатель 2019 года за аналогичный период. В прошлом году за пять месяцев было введено 110 тыс. кв. м индивидуального жилья», — рассказал глава департамента Владимир Жидкин.

Он отметил, что значительная часть территории Новой Москвы пользуется большой популярностью и спросом. При этом несмотря на то, что «более половины территории» ТиНАО — это леса, там активно развивается дорожно-транспортная и социальная инфраструктура, что привлекает много людей.

Ранее стало известно, что к 27 мая в Москве возобновили работу более 1 тыс. строительных площадок и свыше 700 основных промышленных предприятий.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Европа согласилась залить свои проблемы деньгами
Европа согласилась залить свои проблемы деньгами

Европейский центробанк (ЕЦБ) согласился увеличить объем программы количественного смягчения (QE), в рамках которой национальные регуляторы скупают государственные и корпоративные акции …


Китайский бизнесмен предложил офицеру ФСБ два миллиона рублей за изъятый телефон
Китайский бизнесмен предложил офицеру ФСБ два миллиона рублей за изъятый телефон

В Уфе китайский бизнесмен попался на взятке офицеру ФСБ. Он предложил два миллиона рублей за изъятый телефон с ценной информацией …


Ответственность за цены на нефть переложили на «уклонистов»
Ответственность за цены на нефть переложили на «уклонистов»

Главные участники соглашения ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, настаивают на необходимости продления сроков сделки, пишет CNBC. Однако они выставляют условия …


В «новой Москве» вырос объем строительства частных домов
В «новой Москве» вырос объем строительства частных домов

Объем строительства частных жилых домов на территории «новой Москвы» за пять месяцев 2020 года вырос в полтора раза по сравнению …


На проведение голосования по Конституции в Севастополе дополнительно выделили 5,5 млн рублей
На проведение голосования по Конституции в Севастополе дополнительно выделили 5,5 млн рублей

Голосование по поправкам в Конституцию стало одной из тем, которую подняли сегодня члены правительства Севастополя. В основном речь шла о …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты