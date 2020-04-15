В Новой Зеландии продали поместье из «Властелина колец»

15 апреля 2020     2
В Новой Зеландии продали поместье из «Властелина колец»

В Новой Зеландии продали поместье, где снимали «Властелина колец». Стоимость имения составила 10 миллионов фунтов стерлингов (921,2 миллиона рублей). Об этом пишет The Sun.

Поместье «Аркадия» находится возле озера Вакатипу на Южном острове. Неподалеку расположены ярко-голубые озера, леса и горы. Площадь имения составляет 650 акров (263 гектара).

Именно здесь снимались сцены эльфийского леса Лотлориэн. Иэн МакКеллен, сыгравший Гэндальфа в трилогии, даже назвал «Аркадию» своим любимым местом на Земле. Кроме «Властелина колец» здесь проходили съемки «Росомахи», «Хроник Нарнии», а также клипа Тейлор Свифт.

В течение 80 лет поместье принадлежало одной семье. Его последний хозяин рассказал, что решил продать дом после того, как его жена перенесла инсульт. Тогда они захотели переехать поближе к цивилизации.

Одним из условий продажи было то, что 14-летний пес Бо, который живет в имении, должен остаться в поместье до конца своей жизни. Местный бизнесмен, который купил землю, согласился на это.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл купили особняк у американского актера и режиссера Мэла Гибсона за 12 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда рублей). Дом находится в Малибу на берегу Тихого океана.

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Источник: Лента.Ру

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