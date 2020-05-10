В одном из районов Уханя повысили индекс опасности заражения коронавирусом

10 мая 2020     1
В одном из районов Уханя повысили индекс опасности заражения коронавирусом

Дунсиху, один из районов китайского города Уханя (расположен в провинции Хубэй), вновь признан зоной со средним уровнем угрозы заражения коронавирусом. Это произошло после выявления новых случаев инфицирования, заявила местная администрация в воскресенье, 10 мая.

В Ухане не было новых случаев заражения с 4 апреля, 18 апреля его признали территорией с низким риском заражений. 26 апреля последнего пациента с коронавирусом выписали из больницы. Однако 10 мая стало известно о новом случае заражения и 16 бессимптомных инфицированных. Они находится в разных районах, больше всего их в Дунсиху (пять человек), передает «РИА Новости».

Остальная территория провинции Хубэй (города, районы и уезды) по-прежнему остаются зонами с низким уровнем угрозы.

Средний уровень угрозы присваивается территориям, где за последние 14 дней выявлены заражения, но не более 50 за весь этот период.

Распространение коронавируса началось в конце декабря из Уханя. Город был закрыт на карантин, число заболевших превысило 50 тыс. человек, умерли более 3,8 тыс.

Населенный пункт находился в изоляции в течение 76 дней, 7 апреля власти Китая разблокировали выезд из Уханя, а на следующий день с городом было восстановлено железнодорожное и авиасообщение.

Источник: Газета Известия

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