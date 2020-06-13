В офисе Зеленского опровергли информацию о вспышке коронавируса

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли появившуюся в СМИ информацию о вспышке коронавируса.

«После возвращения из Франции (однодневный визит состоялся 12 июня. — Ред.) украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей офиса президента Украины и кабинета министров результаты тестов были отрицательными — COVID-19 не обнаружили», — говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Там также заверили, что в администрации главы государства придерживаются всех мер безопасности, а сотрудники регулярно тестируются на коронавирус.

Информация о том, что в офисе Зеленского произошла вспышка инфекции, появилась в местных СМИ ранее 13 июня. Коронавирусом якобы заразились министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник лидера Украины Руслан Демченко. Оба входили в состав делегации, посетившей Францию.

Накануне сообщалось, что президент Украины перешел на удаленный режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены Елены. При этом 9 июня украинский лидер заявил, что хотел намеренно заразиться, чтобы на собственном примере показать людям, «что это не чума», пишет «Газета.ру».

Общее число выявленных случаев коронавируса на Украине, по данным статистического бюро Worldometer, на сегодняшний день достигло 30 506, умерли от инфекции 880 пациентов, а вылечились ― 13 976.