В офисе Зеленского опровергли информацию о вспышке коронавируса

13 июня 2020     14
В офисе Зеленского опровергли информацию о вспышке коронавируса

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли появившуюся в СМИ информацию о вспышке коронавируса.

«После возвращения из Франции (однодневный визит состоялся 12 июня. — Ред.) украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей офиса президента Украины и кабинета министров результаты тестов были отрицательными — COVID-19 не обнаружили», — говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Там также заверили, что в администрации главы государства придерживаются всех мер безопасности, а сотрудники регулярно тестируются на коронавирус.

Информация о том, что в офисе Зеленского произошла вспышка инфекции, появилась в местных СМИ ранее 13 июня. Коронавирусом якобы заразились министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник лидера Украины Руслан Демченко. Оба входили в состав делегации, посетившей Францию.

Накануне сообщалось, что президент Украины перешел на удаленный режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены Елены. При этом 9 июня украинский лидер заявил, что хотел намеренно заразиться, чтобы на собственном примере показать людям, «что это не чума», пишет «Газета.ру».

Общее число выявленных случаев коронавируса на Украине, по данным статистического бюро Worldometer, на сегодняшний день достигло 30 506, умерли от инфекции 880 пациентов, а вылечились ― 13 976.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Краснодар» крупно уступил «Сочи» в контрольном матче
«Краснодар» крупно уступил «Сочи» в контрольном матче

22:20 Футболисты «Краснодара» потерпели поражение от «Сочи» в контрольном матче. © Футбольный клуб «Краснодар» Встреча прошла в Краснодаре и завершилась …


Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении
Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении

22:27 Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями. © belgazprombank.by Как сообщает телеканал «Белоруссия …


В Непале одобрили включение в состав страны спорных с Индией земель
В Непале одобрили включение в состав страны спорных с Индией земель

Палата представителей парламента Непала в субботу, 13 июня, утвердила новую карту страны, которая включает территории, являющиеся предметом спора с Индией. …


В офисе Зеленского опровергли информацию о вспышке коронавируса
В офисе Зеленского опровергли информацию о вспышке коронавируса

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли появившуюся в СМИ информацию о вспышке коронавируса. «После возвращения из Франции (однодневный визит …


Ростуризм заявил о неготовности других стран принимать туристов из России
Ростуризм заявил о неготовности других стран принимать туристов из России

В настоящий момент другие страны не подтвердили готовность принимать российских туристов. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты