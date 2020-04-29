В ООН подготовят резолюцию ко Дню Победы

29 апреля 2020     12
В ООН подготовят резолюцию ко Дню Победы

В Генеральной ассамблее ООН подготовят резолюцию по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Ее соавторами стали государства СНГ, а также Китай и ряд других стран-членов ООН. Лавров добавил, что никто из зарубежных гостей не отказался от приезда в Москву на парад в честь Дня Победы, когда будет назначена новая дата. Глава МИД подчеркнул, что все понимают необходимость переноса события.

При этом 28 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не приедет на празднование Дня Победы в Россию, если оно состоится 3 сентября. Это связано с тем, что мероприятия в честь Победы будут посвящены победе над Японией, представители руководства которой подписали акт о безоговорочной капитуляции страны 2 сентября 1945 года.

Материалы по теме

20:11 — 14 апреля

16 апреля стало известно о временной отмене и переносе парада Победы 9 мая на Красной площади. Новая дата проведения военного парада пока неизвестна.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. В пояснительной записке отмечается, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

2 сентября был объявлен памятной датой — Днем окончания Второй мировой войны — в июле 2010 года. В этот день в 1945 году был подписан Акт о капитуляции Японии. Во всем мире днем окончания Второй мировой войны считают 2 сентября. Между тем в Советском Союзе этим днем считалось 3 сентября. Сохранились плакаты того времени с надписями: «Праздник Победы над Японией — 3 сентября».

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Комедия о Космических войсках США и новый проект режиссёра «Паразитов»: какие сериалы стартуют в мае
Комедия о Космических войсках США и новый проект режиссёра «Паразитов»: какие сериалы стартуют в мае

В мае на интернет-платформах выйдет сериал «Голливуд» о киноиндустрии XX века и комедия «Великая» о российской императрице Екатерине II. В …


В «Мосприроде» прокомментировали ситуацию с животными в московских парках
В «Мосприроде» прокомментировали ситуацию с животными в московских парках

20:20 Специалист ГПБУ «Мосприрода» Константин Ражайский прокомментировал ситуацию с животными, обитающими в вольерах на территории столичных парков. АГН «Москва» Как …


Крымские депутаты предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве
Крымские депутаты предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве

В Крыму бывшие депутаты Симферопольского Горсовета обвиняются в покушении на мошенничество. Следователи направили на рассмотрение в суд уголовное дело в …


Более 80% жителей Севастополя готовы проголосовать за Развожаева
Более 80% жителей Севастополя готовы проголосовать за Развожаева

Фонд «Общественное мнение» провел в Севастополе опрос об отношении жителей города к президенту РФ Владимиру Путину и врио губернатора Михаилу …


В ООН подготовят резолюцию ко Дню Победы
В ООН подготовят резолюцию ко Дню Победы

В Генеральной ассамблее ООН подготовят резолюцию по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом рассказал глава МИД России …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты