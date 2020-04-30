В ООН предрекли большое число жертв коронавируса в мире

От коронавирусной инфекции умерли более 200 тыс. человек, однако возможно еще много жертв, особенно в странах, которые меньше готовы к борьбе с пандемией. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по видеосвязи в четверг, 30 апреля.

«Мы скорбим по потерянным жизням — их уже более 200 тыс.», — приводит его слова «РИА Новости».

Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с недостатком сплоченности с развивающимися странами в вопросе снабжения их необходимым для борьбы с пандемией и для устранения экономических и социальных последствий кризиса, к которому привел вирус.

По словам Гутерриша, ООН «полностью мобилизовалась для спасения жизней, предотвращения голода, облегчения боли и планирования восстановления».

Он напомнил, что ранее запустил глобальный план гуманитарных мер на общую сумму $2 млрд для финансирования борьбы с COVID-19 в беднейших странах мира.

Генсек добавил, что благодаря мерам ООН в 52 страны Африки было доставлено около 1,2 тыс. тонн наборов для тестирования на коронавирус и других необходимых предметов медицинского назначения.

Ранее, 29 апреля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ООН и страны-участницы «группы двадцати» (G20) договорились создать программу по противодействию инфекциями стоимостью $7,5 млрд. По его словам, она посвящена «выработке противоядия» против такого рода инфекций и угроз, оказанию помощи нуждающимся и выработке организационных мер, которые помогут мобилизовать мировое сообщество в подобных ситуациях.

Лавров отметил, что программу уже поддержали Евросоюз, и Саудовская Аравия и председатель G20.

Ранее, 18 апреля, Гутерриш призвал создать коалицию для разработки вакцины против коронавируса.

По данным Worldometer на 30 апреля, число случаев коронавируса в 212 странах мира составляет 3,3 млн. За весь период эпидемии зафиксировано более 231 тыс. летальных исходов. Число вылечившихся составило свыше 1 млн человек.