В ООН прокомментировали заявление Хафтара

28 апреля 2020     5
В ООН прокомментировали заявление Хафтара

Ливийское политическое соглашение остается единственным признанным международным сообществом. Об этом заявил во вторник, 28 апреля, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Для нас ливийское политическое соглашение, институты, которые вытекали из этого соглашения, остаются единственными международно признанными рамками управления в Ливии. И это соответствует резолюциям Совета Безопасности», — сказал он в ходе брифинга. По словам Дюжаррика, ООН сохранит эту позицию.

Накануне главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным.

В ходе обращения он заявил, что граждане Ливии откликнулись на его призыв разорвать достигнутое в 2015 году в Схирате соглашение о формировании Правительства национального согласия (ПНС). По словам главнокомандующего, данная договоренность расколола страну.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие. В 2015 году в городе Схират в ходе межливийских переговоров с согласия ООН было достигнуто решение о создании ПНС. Однако в городе Тобрук остался избранный ливийцами парламент.

4 апреля прошлого года Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Глава Севастополя обратился к Путину с двумя просьбами
Глава Севастополя обратился к Путину с двумя просьбами

Сегодня врио губернатора Севастополя выступил с докладом на видеоконференции Владимира Путина с главами регионов. Он рассказал, какие меры приняты в …


На южном берегу Крыма ликвидирован лесной пожар
На южном берегу Крыма ликвидирован лесной пожар

В районе поселка Никита на территории лесного фонда произошло возгорание лесной подстилки.  Лесной пожар в пгт. Никита площадью 0,42 Га …


Раскрыт секрет незаметного нижнего белья Кейт Миддлтон
Раскрыт секрет незаметного нижнего белья Кейт Миддлтон

Преподаватель и эксперт по этикету раскрыла секрет незаметного нижнего белья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Ее высказывания приводит The Sun. По …


Названы лидеры по нераскрытым убийствам среди российских регионов
Названы лидеры по нераскрытым убийствам среди российских регионов

В ряде региональных следственных управлений Следственного комитета России (СКР) увеличивается число нераскрытых преступлений. Об этом во вторник, 28 апреля, «Ленте.ру» …


России предрекли новую демографическую яму из-за коронавируса
России предрекли новую демографическую яму из-за коронавируса

Коронавирус может погрузить Россию в демографическую яму, которая вернет страну на уровень рождаемости 1990-х годов. Об этом заявил председатель наблюдательного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты