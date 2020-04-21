В Оренбургской области проведут капитальный ремонт восьми домов культуры

21 апреля 2020     15
В Оренбургской области проведут капитальный ремонт восьми домов культуры

В восьми домах культуры Оренбургской области в 2020 году будет проведет капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Культура». Из федерального бюджета на реконструкцию и капремонт получили сельские ДК Илекского, Курманаевского, Октябрьского, Сакмарского, Саракташского, Ташлинского и Асекеевского районов.

Материалы по теме

10:45 — 14 декабря 2017

Отмечается, что контракты на строительные работы уже заключены, строители приступили к ремонту. В 2019 году на средства из федерального бюджета в Оренбургской области были отремонтированы четыре сельских дома культуры.

В марте в Минкульте объявили о росте популярности домов культуры Забайкалья после проведения в них капитального ремонта.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе волонтеры оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь
В Севастополе волонтеры оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь

Для тех, кому самостоятельно в юридических вопросах разобраться сложно, оказывают помощь севастопольские волонтёры. Консультации проводят бесплатно.  Звонки принимают в call-центре …


В Севастополе определен порядок получения денежной выплаты на несовершеннолетних детей
В Севастополе определен порядок получения денежной выплаты на несовершеннолетних детей

Стал известен порядок подачи документов для получения единовременной выплаты в размере 3 тысяч рублей севастопольским семьям, имеющим несовершеннолетних детей. Информация …


В Нидерландах запретили матчи профессиональных футбольных команд до 1 сентября
В Нидерландах запретили матчи профессиональных футбольных команд до 1 сентября

20:52 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на специальной пресс-конференции объявил, что профессионального футбола в стране не будет вплоть до 1 сентября. …


Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены. Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство …


В Севастополе росгвардейцы задержали мужчину, спускавшего колёса из мести
В Севастополе росгвардейцы задержали мужчину, спускавшего колёса из мести

Ночью, при патрулировании улиц Ленинского района, сотрудники управления вневедомственной охраны заметили мужчину, который спускал колёса припаркованного автомобиля. Задержанный пояснил свои …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты