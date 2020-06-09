В отношении Ефремова возбудили уголовное дело

В отношении российского актера Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после аварии на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

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Дело возбуждено по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Санкция этой статьи в данной части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя зажало в машине, он серьезно пострадал. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.

Источник: Лента.Ру