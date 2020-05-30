В отношении гревших еду на Вечном огне в Одинцове возбудили дело

В отношении мужчин, разогревавших еду на Вечном огне в подмосковном Одинцове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на начальницу пресс-службы регионального главка МВД Татьяну Петрову.

По ее словам, правоохранительные органы разыскивают причастных к инциденту.

Уточняется, что вандалам будут предъявлены обвинения по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Накануне в сети появились фотографии, на которых были запечатлены мужчины возле мемориала, один из которых поставил жестяное ведро прямо на огонь и мешал содержимое в ведре шваброй. Всего на фото фигурируют трое граждан.

29 мая стало известно, что по факту произошедшего в Одинцове полиция организовала проверку.

Ранее в мае вандалы осквернили мемориал «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» в Кронштадте. Злоумышленники пожарили на огне сосиски.