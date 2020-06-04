В парламенте Британии раскритиковали жестокость Трампа

4 июня 2020     16
В парламенте Британии раскритиковали жестокость Трампа

Члены парламентской оппозиции Великобритании призвали премьер-министра страны Бориса Джонсона осудить действия американского президента Дональда Трампа во время проходящих там протестов. Об этом сообщает The Independent.

Так, 40 депутатов из партии Либеральных демократов раскритиковали молчание премьера. По их мнению, отказ Лондона осудить поведение президента США позорен. Оппозиционеры считают, что Трамп использовал еще более жестокую политику в отношении протестующих против насилия полиции. В качестве примеров приводятся избиения протестующих и журналистов, а также угрозы открыть стрельбу по мародерам.

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00:02 — 2 июня

И вспыхнет пламя

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Джонсон, в свою очередь, назвал спровоцировавшую массовые протесты смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда, непростительным и ужасным событием. «Я прекрасно понимаю право людей протестовать против того, что произошло. Хотя я также считаю, что протест должен проходить законным и разумным образом», — заключил он.

Накануне участники протестов в Лондоне против полицейского насилия и расизма осадили резиденцию премьер-министра Великобритании. Полицейские оцепили здание и призвали протестующих не пытаться попасть внутрь. На протесты в поддержку выступлений в США, по данным Sky News, в Лондоне пришли несколько тысяч человек.

В городах в разных частях США уже десять дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Он скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Протесты по всей стране переросли в беспорядки, в которых погибли по меньшей мере 12 человек.

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Источник: Лента.Ру

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