В Пензе нашли убитой пропавшую девочку-подростка

В Пензе в лесополосе на территории Первомайского района нашли тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по региону в воскресенье, 24 мая.

Следователи получили сообщение о безвестном исчезновении девочки 23 мая. СК установил, что она ушла из дома на прогулку днем 22 мая и не вернулась.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее, 14 мая, СКР по Чукотскому автономному округу сообщил о найденных мертвыми двоих братьях семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский. Мальчики ушли 12 мая гулять и в назначенное время не вернулись домой. Тела детей обнаружили недалеко от дома под слоем снега.