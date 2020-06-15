В первом квартале в России выявлено 25 тыс. нарушений оборота алкоголя

15 июня 2020     13
В первом квартале в России выявлено 25 тыс

Росалкогольрегулирование совместно с другими службами в I квартале провело 44,5 тыс. проверок организаций, которые производят и продают спиртное. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь–апрель 2020 года.

В общей сложности контролеры выявили почти 25 тыс. нарушений. Большинство из них (14 тыс.) были связаны с несоблюдением правил торговли алкоголем, на втором месте по количеству оказалось отсутствие лицензии (ее не было в 2,7 тыс. случаев), а на третьем — нарушение порядка учета спиртного (1 тыс. случаев).

Кроме того, были зафиксированы выпуск продукции без маркировки, искажение данных об объемах производства и оборота, использование поддельного торгового знака. Более того, в ходе проверок обнаружили 30 подпольных фабрик алкоголя и семь организованных групп, совершавших преступления в этой сфере. Надзорные органы составили 23 тыс. протоколов об административных нарушениях и возбудили 1,1 тыс. уголовных дел.

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Пить из-под полы: проверки выявили 87% нелегального алкоголя в магазинах

Источник: Газета Известия

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