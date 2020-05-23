В Петербурге разрешили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга и региональное управление Роспотребнадзора определили правила прощания с умершими, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Ранее в мае в городе полностью запретили присутствие на похоронах и церемониях прощания со всеми умершими, вне зависимости от причин смерти.

Теперь в Петербурге разрешено прощаться с умершими без подозрения или выявленной коронавирусной инфекции. Церемонии разрешили в крематории, на кладбищах и в больницах, которые не перепрофилировали под инфекционные. Церемония может проходить не дольше 10 минут, передает «Интерфакс».

На церемониях обязательно дистанцирование на 1,5–2 м, маски и перчатки, а также запрещен прямой контакт с телом умершего.

Запрет на прощание с умершими с коронавирусом или подозрением на заражение сохраняется.

15 мая стало известно, что в Петербурге подан первый иск о защите гарантированного права на погребение.