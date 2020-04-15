В Петербурге сервисы каршеринга будут штрафовать за работу в карантин

15 апреля 2020     1
В Петербурге сервисы каршеринга будут штрафовать за работу в карантин

Сервисам краткосрочной аренды автомобилей за нарушение временного запрета на оказание услуг в Санкт-Петербурге будет грозить штраф до 500 тыс. рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС во вторник, 14 апреля, со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора города Евгения Елина.

«В случае выявления нарушения предписания Роспотребнадзором в отношении юридического лица будет возбуждено дело об административном правонарушении <…>. Компании будет грозить административный штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

Кроме того, уточняется, что нарушители будут проходить по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

13 апреля губернатор города Александр Беглов подписал постановление о временном приостановлении работы каршеринга в Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса. Ограничения затронут не только автомобили каршеринга, но также и такси, у которых отсутствует разрешение на деятельность в московском регионе.

В этот же день стало известно, что с 13 по 19 апреля работа каршеринга также приостанавливается в Москве и Московской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек

В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в …


В Петербурге сервисы каршеринга будут штрафовать за работу в карантин
В Петербурге сервисы каршеринга будут штрафовать за работу в карантин

Сервисам краткосрочной аренды автомобилей за нарушение временного запрета на оказание услуг в Санкт-Петербурге будет грозить штраф до 500 тыс. рублей. …


Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе

22:40 Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 15 апреля. РИА Новости Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на …


Аэропорт Симферополь заявил о рекордном падении пассажиропотока
Аэропорт Симферополь заявил о рекордном падении пассажиропотока

22:41 В аэропорту Симферополь зафиксировали рекордное падение пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусом. РИА Новости Об этом сообщает «Крыминформ». «По …


В Москве проведут показательные рейды для выявления нарушителей самоизоляции
В Москве проведут показательные рейды для выявления нарушителей самоизоляции

В Москве с 15 апреля начнут проводить показательные рейды для выявления нарушителей режима самоизоляции. К борьбе с нарушающими режим водителями …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты