В Петербурге восьмилетний мальчик с ножом защитил мать от нападения отца

5 мая 2020     14
В Петербурге восьмилетний мальчик с ножом защитил мать от нападения отца

Два уголовных дела возбуждены в отношении мужчины после скандала с супругой, пасынком и сыном восьми лет, который с ножом в руке пытался защитить свою мать. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным надзорного органа, 4 мая 2020 года около 7 часов утра в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте в одной из квартир на проспекте Ветеранов.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 44-летний неработающий мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал, в ходе которого избивал и угрожал своей 40-летней супруге, 19-летнему пасынку и 8-летнему сыну», — говорится в сообщении.

Супруга обвиняемого рассказала, что восьмилетний сын встал на ее защиту, вооружившись ножом. Он нанес отцу поверхностные раны ножом по спине. Указано, что мужчине оказана медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии.

По заявлениям его супруги и пасынка возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».

25 апреля в Москве на Бауманской улице пьяный мужчина устроил дебош в хостеле. Гражданин вошел в хостел около семи часов вечера и начал словесную перепалку с охраной, а потом достал нож. Охранники скрутили дебошира и позвонили сотрудникам правоохранительных органов.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

На экскурсию по городам-героям России можно отправиться виртуально
На экскурсию по городам-героям России можно отправиться виртуально

Все желающие теперь могут оправиться в интернет-путешествие по городам-героям Великой Отечественной войны в рамках социального проекта «Путь к Победе» находясь …


Севастопольцы приглашаются к участию в акции «Бессмертный полк онлайн»
Севастопольцы приглашаются к участию в акции «Бессмертный полк онлайн»

Народное шествие «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса будет проходить в режиме онлайн. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо …


В Севастополе семеро строителей заболели коронавирусом
В Севастополе семеро строителей заболели коронавирусом

На утро 5 мая в Севастополе выявлено семь новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все новые пациенты – строители с военных …


В Севастополе отметили День советской печати
В Севастополе отметили День советской печати

5 мая 1912 года вышел первый номер газеты Правда. Спустя 10 лет в этот день стали отмечать День советской печати. …


Россиянин ограбил нескольких жителей и пригрозил взорвать дом на Украине
Россиянин ограбил нескольких жителей и пригрозил взорвать дом на Украине

Украинские полицейские задержали в Киевской области гражданина России, которые ограбил нескольких местных жителей и пригрозил взорвать многоэтажный дом. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты