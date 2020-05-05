В Петербурге восьмилетний мальчик с ножом защитил мать от нападения отца

Два уголовных дела возбуждены в отношении мужчины после скандала с супругой, пасынком и сыном восьми лет, который с ножом в руке пытался защитить свою мать. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным надзорного органа, 4 мая 2020 года около 7 часов утра в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте в одной из квартир на проспекте Ветеранов.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 44-летний неработающий мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал, в ходе которого избивал и угрожал своей 40-летней супруге, 19-летнему пасынку и 8-летнему сыну», — говорится в сообщении.

Супруга обвиняемого рассказала, что восьмилетний сын встал на ее защиту, вооружившись ножом. Он нанес отцу поверхностные раны ножом по спине. Указано, что мужчине оказана медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии.

По заявлениям его супруги и пасынка возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».

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