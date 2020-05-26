В Петербурге заложили еще один атомный ледокол

26 мая 2020     17
В Петербурге заложили еще один атомный ледокол

В Петербурге на Балтийском заводе заложили третий атомный ледокол проекта 22220. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

Новый ледокол назовут «Якутия», он станет четвертым в проекте. Название было выбрано по традиции, согласно которой морские суда Росатомфлота получают имена в честь объектов Северного морского пути или советских атомных ледоколов, которые больше не эксплуатируются.

Головное судно проекта 22220 «Арктика» было заложено в 2013 году, второй ледокол «Сибирь» — в мае 2015 года. В июле 2016 года заложили судно «Урал». Их должны ввести в эксплуатацию до 2022 года.

Четвертый ледокол проекта планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, пятый — в 2027.

Ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в Арктике, они будут пробивать лед толщиной до 2,8 метров. Благодаря конструкции их можно будет использовать не только в арктических водах, но и на полярных реках.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе зарегистрированы три электромобиля
В Севастополе зарегистрированы три электромобиля

Закон, освобождающий владельцев электромобилей от транспортного налога принят в Севастополе.  Как полагают власти – это поможет увеличить количество электромобилей в …


В Севастополе с 15 июня возобновится работа сферы развлечений
В Севастополе с 15 июня возобновится работа сферы развлечений

Сегодня в России – День предпринимателя. Из-за пандемии они переживают не лучшие времена. Наболевшие вопросы и перспективы восстановления экономики представители бизнеса …


МИД захотел узнать реальные цели биолаборатории США около границ России
МИД захотел узнать реальные цели биолаборатории США около границ России

Россия хочет узнать реальные цели работы Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси, однако грузинская сторона не отвечает на …


В Петербурге заложили еще один атомный ледокол
В Петербурге заложили еще один атомный ледокол

В Петербурге на Балтийском заводе заложили третий атомный ледокол проекта 22220. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС. Новый …


Эмили Ратаковски снялась в бикини собственного бренда на природе
Эмили Ратаковски снялась в бикини собственного бренда на природе

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенной серией снимков в купальнике собственного бренда нижнего белья Inamorata. Фотографии появились …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты