В Подмосковье бесплатно выдадут маски малообеспеченным семьям

Малообеспеченные семьи Подмосковья получат в срок до 20 июня бесплатно по 20 медицинских масок, по шесть масок получит каждый неработающий пенсионер. Об этом в четверг, 28 мая, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Кроме того, семьям региона, чей доход не превышает прожиточный минимум, предоставят по одному продуктовому набору стоимостью 2,2 тысячи рублей.

«В срок до 15 июня 2020 года предоставить семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума… установленную в Московской области на душу населения, продуктовые наборы стоимостью до 2200 рублей в количестве один набор на семью», — отмечается в документе.

В четверг Воробьев также заявил, что в Московской области с 1 июня откроются многофункциональные центры для физических лиц.

С 23 мая в Подмосковье отменен пропускной режим на передвижение. Чтобы въехать в Москву, жителям области нужно оформить цифровой документ, так как на территории Москвы пропускной режим сохраняется.