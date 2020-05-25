В Подмосковье мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны

Неизвестный мужчина разгромил мемориал Великой Отечественной войны в городе Чернологовка Московской области. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина ломает венок, оставленный в память воинам, а после этого топчет цветы, возложенные к памятнику.

После этого хулиган сбежал с места преступления. Мужчина был одет в серую толстовку с накинутым на голову капюшоном, синие джинсы и коричневые кроссовки.

В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Весной прошлого года в Татарстане задержали вандала, который сорвал табличку с именами солдат с памятника участникам Великой Отечественной войны в Новозареченске.

В августе 2019 года в Калужской области, полиции удалось поймать местного жителя, который бросил в Вечный огонь венок, возложенный к памятнику героям Великой Отечественной войны.