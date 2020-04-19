В Подмосковье назвали зарплаты лечащих COVID-19 врачей

В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии. Об этом сообщает в субботу, 18 апреля, пресс-служба правительства Подмосковья.

«Из областного и федерального бюджетов выделены средства на дополнительные выплаты работникам стационаров. В среднем, для врачей эта сумма составит до 170 тыс. рублей, среднего медицинского персонала — до 100 тыс. рублей, младшего — до 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, выплаты предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала поликлиник, а также водителей скорой помощи.

Уточняется, что непосредственно с инфицированными в Московской области работают около 3 тыс. врачей, более 3,6 тыс. сотрудников среднего медперсонала и 1 тыс. водителей.

17 апреля Госдума отменила НДФЛ для медиков, которые получат выплаты за работу с больными коронавирусом. Депутаты приняли закон во втором и третьем чтении.

Ранее о необходимости освободить врачей, работающих с больными COVID-19, от подоходного налога в период пандемии заявил глава государства Владимир Путин.

По последним данным, на 18 апреля в России заражены более 36 тыс. человек, умерли 313 пациентов.

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