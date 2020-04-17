В Подмосковье возбудили дело против бежавшего от врачей пациента с COVID-19

17 апреля 2020     29
В Подмосковье возбудили дело против бежавшего от врачей пациента с COVID-19

Полиция Московской области возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусной инфекцией, сбежавшего от врачей. Инцидент произошел в Жуковском, сообщила 17 апреля журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.

Мужчина 1970 года рождения сбежал из больницы, зная о диагностируемой у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение. Дело в отношении него возбуждено по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

«Своими действиями мужчина создал угрозу наступления последствий в виде массового заражения людей», — объяснила Петрова.

Полицейские разыскали нарушителя и вернули его в стационар больницы.

15 апреля в Санкт-Петербурге полицейские задержали пациента с подозрением на коронавирус сбежавшего из Александровской больницы.

Источник: Газета Известия

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