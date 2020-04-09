В Подмосковье задержали двух подозреваемых в похищении человека

9 апреля 2020     19
В Подмосковье задержали двух подозреваемых в похищении человека

Полицейские в Московской области задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщается на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, группа злоумышленников на улице Астахова в Мытищах насильно посадили мужчину в салон автомобиля и вывезли в лес. Там, угрожая ему предметом, похожим на пистолет и с применением физической силы потребовали с него $50 тыс. в счет уплаты несуществующего долга. После этого потерпевшего отвезли в квартиру в Балашихе, где удерживали его в наручниках еще в течение трех дней. Похитители также требовали от родственников потерпевшего перевести указанную сумму им на карту.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали двух подозреваемых, один из которых оказался ранее судим. Потерпевшего мужчину освободили.

Во время обыска по месту удержания похищенного оперативники нашли и изъяли наручники, два телефона, с которыми злоумышленники вели переговоры и переписку с родственниками потерпевшего, а также автомобиль, на котором похитили пострадавшего, отмечает агентство городских новостей «Москва». Возбуждено уголовное дело по ст. 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство»). Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников, а также местонахождение еще одного соучастника преступления.

Источник: Газета Известия

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