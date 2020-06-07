В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодевичьем кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня. Об этом рассказал муж журналистки телеведущий Андрей Норкин, который опубликовал снимок с похорон супруги в своем Instagram.

Норкин под фотографией написал о том, что Юлию проводили в последний путь, а также поблагодарил все, кто пришел на похороны: родных, друзей, коллег, соседей и совершенно незнакомых людей, которые просто любили погибшую.

При этом StarHit заявило, что вопреки традициям во время прощания телеведущий не стал бросать землю на гроб. Издание выразило мнение, что Норкин до сих пор не может поверить в уход супруги из жизни.

Пользователи сети выразили соболезнования телеведущему и поддержали его в этот день.

«Держитесь, я не знаю как, но держитесь», «Как несправедливо, как рано, какая боль», «До слёз… Несправедливо… Держитесь», «Царствие небесное, вам сил пережить горе», — пишут подписчики Норкина под записью о похоронах.

Журналистке, супруге телеведущего Андрея Норкина, было 52 года. Она вела программы на радио и телевидении. Юлия Норкина скончалась 5 июня в результате инфаркта.