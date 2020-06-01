В Польше признали невиновность российского чиновника

1 июня 2020     15
В Польше признали невиновность российского чиновника

Польская компания «Млековита» признала невиновность главы российского Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки, которое ему ранее приписывали СМИ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Глава польской компании Дариуш Сапиньски направил российскому чиновнику официальное письмо, в котором отметил, что вымогательство 500 тысяч долларов не имело места в действительности. Топ-менеджер отметил, что воспринял новость о якобы имеющих обвинениях со стороны «Млековиты» с удивлением.

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Также Сапиньски отметил, что распространение подобной информации негативно сказывается прежде всего на репутации его компании. В связи с этим он выразил готовность лично принять участие в поисках авторов и распространителей слухов.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию об обращении представителей «Млековиты» в московскую полицию. Поводом якобы послужило вымогательство взятки в 500 тысяч долларов со стороны Данкверта в обмен на снятие ограничений на поставки продукции в Россию.

Позднее «Млековита» опровергла сообщения и заявила, что ее представители, включая Сапиньски, никогда не встречались и не контактировали с Данквертом.

Источник: Лента.Ру

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