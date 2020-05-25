В Приморье автомобиль с семьей упал в реку

25 мая 2020     6
В Приморье автомобиль с семьей упал в реку

В Приморском крае по непонятным причинам автомобиль вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и упал в реку Уссури, сообщает «Комсомольская правда».

ДТП произошло в районе 181 км трассы «Осиновка-Рудная Пристань». Семья из четырех человек возвращалась от друзей из Кавалерово в Уссурийск. Автомобиль Toyota Caldina потеряла управление и выехала за пределы трассы и опрокинулась в реку Уссури.

«При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о случившемся. С ее слов, в салоне остались еще три человека: отчим, мать и полуторагодовалая сестра», — сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

23 мая в Архангельской области на дороге между Коряжмой и Котласом спасатели вытащили из воды семью, которая застряла в автомобиле на затопленной дороге.

Источник: Газета Известия

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