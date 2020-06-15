В Приморье продлили режим повышенной готовности до 30 июня

Введенный из-за распространения коронавируса режим повышенной готовности в Приморском крае продлили до 30 июня, об этом сообщается на сайте правительства региона.

Решение о сохранении ограничений, предусмотренных специальным режимом, было принято 15 июня на заседании оперативного штаба под председательством губернатора края Олега Кожемяко.

В сообщении властей отмечено, что эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 пока не позволяет снять ограничения.

«Исходя из складывающейся ситуации считаем необходимым продлить режим повышенной готовности до 30 июня, сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удаленной работы», – отметила глава управления Роспотребнадзора по Приморью Татьяна Детковская.

Режим повышенной готовности предполагает также соблюдение обязательного масочного режима, социальной дистанции.

7 июня в регионе ослабили некоторые ограничения. Теперь россиянам и иностранцам не нужно соблюдать двухнедельный карантин при въезде в Приморье, а также открылись МФЦ, гражданам разрешили гулять в парках.

По последним данным, в Приморском крае выявлено 2,977 случаев коронавируса, выздоровели 1720 человек, скончались 26.

13 июня режим повышенной готовности продлили в Тюменской области. Под запретом остались спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, ТЦ.

Как отметила, вице-премьер Татьяна Голикова снимают ограничения уже 49 российских регионов. 43 региона находятся на первом этапе.

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