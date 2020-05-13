В Приморье высадят более трех миллионов саженцев

До наступления холодов в Приморье планируется высадить более трех миллионов саженцев в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом сообщает портал PrimaMedia.

Отмечается, что всего в рамках нацпроекта в регионе восстановят около 300 гектаров леса. В работах, начавшихся в апреле, принимают участие арендаторы лесных участков. Высадка будет приостановлена в июне, после чего возобновится в сентябре и продлится до наступления холодов.

«Объем финансирования из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта “Сохранение лесов” — 8,8 миллиона рублей. Также приобретена лесовосстановительная техника на сумму 1,6 миллиона рублей», — заявил министр лесного хозяйства региона Валентин Карпенко.

Работы по восстановлению российских лесов ведутся во всех федеральных округах в рамках проекта «Сохранение лесов», одного из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.

Источник: Лента.Ру