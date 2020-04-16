В производственном комплексе Большого театра зарезали человека

16 апреля 2020     15
В производственном комплексе Большого театра зарезали человека

В производственном комплексе Большого театра в Москве зарезали человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 апреля.

Уточняется, что два технических специалиста остались дежурить в здании, где занимаются изготовлением декораций. Между ними случилась ссора, в ходе которой один из работников изрезал другого ножом. Мужчина истек кровью и умер прямо в помещении, расположенном на улице Плеханова.

В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются представители правоохранительных органов. Нападавшего удалось задержать.

В 2018 году в здании Московской театральной школы Олега Табакова обнаружили мертвого человека. В комнате отдыха воспитателей нашли труп 47-летней женщины.

Источник: Лента.Ру

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