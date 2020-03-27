В PSA Group опровергли слухи об отмене объединения с Fiat Chrysler

Французский автомобильный концерн PSA Group опроверг информацию, появившеюся в западных СМИ об отмене сделки по слиянию с Fiat Chrysler. Об этом 27 марта сообщает «Автовзгляд».

В частности, представители PSA Group назвал сообщения «неуместной спекуляцией». Кроме того, в компании считают, что именно консолидация усилий позволит пережить кризис менее болезненно.

Соглашение о слиянии Fiat Chrysler и PSA Group было подписано в декабре 2019 года. Акционеры получат по 50% акций объединенной компании. Гендиректор PSA Карлос Таварес станет руководителем объединенной компании.

Ежегодный объем продаж объединенной компании составит 8,7 млн автомобилей, а выручка достигнет около €170 млрд.

13 января сообщалось, что в автомобильном концерне Nissan ускорили разработку плана по разрыву с французским автомобильным производителем Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлосом Гоном.

Источник: Газета Известия