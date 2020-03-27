В PSA Group опровергли слухи об отмене объединения с Fiat Chrysler

27 марта 2020     13
В PSA Group опровергли слухи об отмене объединения с Fiat Chrysler

Французский автомобильный концерн PSA Group опроверг информацию, появившеюся в западных СМИ об отмене сделки по слиянию с Fiat Chrysler. Об этом 27 марта сообщает «Автовзгляд».

В частности, представители PSA Group назвал сообщения «неуместной спекуляцией». Кроме того, в компании считают, что именно консолидация усилий позволит пережить кризис менее болезненно.

Соглашение о слиянии Fiat Chrysler и PSA Group было подписано в декабре 2019 года. Акционеры получат по 50% акций объединенной компании. Гендиректор PSA Карлос Таварес станет руководителем объединенной компании.

Ежегодный объем продаж объединенной компании составит 8,7 млн автомобилей, а выручка достигнет около €170 млрд.

13 января сообщалось, что в автомобильном концерне Nissan ускорили разработку плана по разрыву с французским автомобильным производителем Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлосом Гоном.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе музыканты устраивают выступления не выходя из дома
В Севастополе музыканты устраивают выступления не выходя из дома

Севастопольцы находят возможность повеселиться в условиях карантина. Любители музыки и танцев сегодня получили небольшой заряд позитива.    Способ, как скрасить …


Глава МЧС обратился к жителям Крыма и Севастополя
Глава МЧС обратился к жителям Крыма и Севастополя

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов обратился к жителям полуострова Крым. В связи с участившимися случаями чрезвычайных происшествий по …


В PSA Group опровергли слухи об отмене объединения с Fiat Chrysler
В PSA Group опровергли слухи об отмене объединения с Fiat Chrysler

Французский автомобильный концерн PSA Group опроверг информацию, появившеюся в западных СМИ об отмене сделки по слиянию с Fiat Chrysler. Об …


Число случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки возросло на 2069
Число случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки возросло на 2069

Число случаев заражения коронавирусом в Турции за последние 24 часа увеличилось более чем на 2 тыс. Об этом свидетельствуют данные …


В Севастополе Росгвардия отмечает четвёртую годовщину основания
В Севастополе Росгвардия отмечает четвёртую годовщину основания

Войска национальной гвардии Российской Федерации отмечают годовщину со Дня своего образования. Главному управлению Росгвардии по Республике Крым и Севастополю четыре …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты