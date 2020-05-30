В работе Twitter произошел сбой

30 мая 2020     15
В работе Twitter произошел сбой

Пользователи социальной сети Twitter сообщили о массовом сбое и неполадках в работе сервиса. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил портал сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных ресурсов интернета.

Сбой произошел в 0:54 мск. С неполадками столкнулись пользователи в Великобритании, США, Бразилии и на Филиппинах. В России о трудностях с использованием Twitter не сообщалось.

Чаще всего пользователи жаловались на сбои в работе приложения социальной сети для операционной системы Android (41%). При этом 38% жалоб связано со сбоями в работе веб-версии сайта, а 20% пользователей смартфонов iPhone и планшетов iPad испытывают трудности с приложением Twitter для операционной системы iOS.

29 апреля массовый сбой произошел в работе Instagram. 39% пользователей соцсети испытывали проблемы с загрузкой новостной ленты. Также жалобы касались трудностей с размещением постов и публикацией историй.

Источник: Газета Известия

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