В работе YouTube произошел глобальный сбой

В работе видеосервиса YouTube произошел глобальный сбой. Об этом сообщается на портале Downdetector, который фиксирует сбои в популярных интернет-сервисах.

Больше всего недовольных работой видеохостинга в США, Великобритании, Германии и Японии. Российские пользователи также заявили о неполадках, в основном сбои зафиксировали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Большая часть (61 процент) жалоб связан с проблемами при просмотрах видео, еще 37 процентов пользователей сообщают о неполадках в работе сайта, а 1 процент не может войти со своей учетной записью.

Ранее масштабный сбой произошел в марте. Россияне пожаловались на проблемы с доступом к видеосервису YouTube. Около 90 процентов пользователей столкнулись с тем, что не могли смотреть видео на хостинге и зайти на сайт.

Источник: Лента.Ру