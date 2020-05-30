В раде допустили выход Украины из Минских соглашений

У Украины будет полное политическое и моральное право выйти из Минских договоренностей, если Россия проявит «недобросовестность», заявил депутат Верховной рады, замглавы украинской делегации в контактной группе на переговорах в Минске Александр Мережко.

В интервью порталу LB.ua 29 мая политик заверил, что в случае разрыва договоренностей украинской стороной, виновата якобы будет всё равно Россия, поэтому западные страны санкций против Москвы не отменят.

«У нас появляется право – и я здесь провожу аналогию с международным договором – из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса. Это будет больше не юридическое, а политическое право», — сказал Мережко.

По его мнению, «нарушения» со стороны России проявляются тем, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках прошли выборы.

На вопрос журналистов, почему же Киев не выполняет свою часть обязательств и не закрепляет особый статус Донбасса в конституции, депутат ответил, что проблема кроется в «технических сложностях».

«Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В конституции такое очень сложно юридически закрепить», — указал он.

Мережко также отметил, что Киев намерен добросовестно выполнять Минские договоренности, хотя многие положения документа отвергает. При этом он опроверг слухи о разработке «Минска-3».

26 мая глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах властей страны ликвидировать администрации ДНР и ЛНР после установления контроля над территориями.

В середине мая по итогу завершения очередного раунда переговоров контактной группы представитель РФ Борис Грызлов, отметил, что из-за украинской стороны снова не было принято заявление о прекращении огня в регионе. По его словам, новая украинская власть для жителей Донбасса мало чем отличается от предыдущей.

С 2014 году Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за ситуацию Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к прекращению военных действий.