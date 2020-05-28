В Раде рассказали об изменениях в Зеленском за время президентства

28 мая 2020     23
В Раде рассказали об изменениях в Зеленском за время президентства

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как на посту президента Украины изменился бывший актер и шоумен Владимир Зеленский, а также стал ли он меньше шутить. Своими наблюдениями политик поделился в интервью с изданием «Главком».

Прежде всего, Разумков отметил, что за время президентства Зеленский стал более жестким. «Все люди меняются, и президент так же изменился. Одно дело, когда ты занимаешься бизнесом, другое — когда занимаешь государственную должность», — сказал спикер.

При этом он добавил, что президент сохранил чувство юмора. По его словам, выбор между шутками и строгим поведением должен быть обусловлен ситуацией. В случае с Зеленским влияет и ответственность, которая возлагается на лидера страны и отражается на его поведении.

Разумков заключил, что главное для человека — это не меняться в худшую сторону. Подобных перемен, заверил он, не случилось с командой бывшего комика.

В этом же интервью чиновник заявил о необходимости изменения языкового законодательства на Украине. Он напомнил, что вести предвыборную компанию на русском языке было для него принципиальной позицией. Кроме того, депутаты должны задумываться не о том, как будут воспринимать их язык, а объединяют ли они население.

Источник: Лента.Ру

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